Épico: Marrocos elimina Espanha e espera pelo Portugal-Suíça

Seleção africana poderá enfrentar Portugal nos quartos de final, caso a Seleção Nacional vença a Suíça (19h00).

Marrocos qualificou-se esta terça-feira para os quartos de final do Mundial de 2022, ao vencer a Espanha por 3-0, no desempate por penáltis, no sétimo encontro dos oitavos, em Doha, marcando encontro com o vencedor do Portugal-Suíça.

Após 120 minutos sem golos, os africanos, que, nas cinco anteriores participações tinham como melhor registo a presença nos oitavos de final, em 1986, marcaram três dos seus quatro pontapés, enquanto os espanhóis falharam os três.

Nos quartos de final, num jogo marcado para sábado, pelas 15h00 (em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, Marrocos defronta o vencedor do embate entre Portugal e Suíça, que fecham hoje os oitavos, a partir das 19h00 (em Lisboa), em Lusail.