Enzo Fernández titular no jogo decisivo da Argentina frente à Polónia

O médio do Benfica vai ser aposta do selecionador Lionel Scaloni para o jogo que vai decidir se a Argentina garante um lugar nos oitavos de final do Mundial'2022.

O jornal Olé avança que Enzo Fernández vai ser titular pela Argentina no jogo com a Polónia, esta terça-feira (19h00), que irá decidir se a seleção "albiceleste" garante um lugar nos oitavos de final do Mundial'2022.

O médio do Benfica vai ser uma de quatro alterações promovidas pelo selecionador Lionel Scaloni para o jogo da terceira jornada do Grupo C do Mundial, juntamente com o avançado Julián Álvarez (Manchester City) e os defesas Nahuel Molina (Atlético de Madrid) e Cristian Romero (Tottenham), que também estarão no onze inicial.

Em sentido contrário, o avançado Lautaro Martínez (Inter), os defesas Lisandro Martínez (Manchester United) e Gonzalo Montiel (Sevilha) e o médio Guido Rodríguez (Bétis), titulares na vitória diante do México (2-0), vão começar a partida no banco de suplentes.

Onze provável da Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Marcos Acuna; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Julián Álvarez e Lionel Messi.