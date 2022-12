Enzo Fernández sucede a Mbappé e é eleito o melhor jogador jovem do Mundial

Médio do Benfica sagrou-se campeão mundial pela Argentina.

Um dia de sonho para Enzo Fernández. O médio que o Benfica contratou esta temporada foi eleito o melhor jogador jovem do Mundial, prémio que recebeu pouco depois de a Argentina se sagrar campeã mundial, numa final contra a França decidida no desempate por grandes penalidades.

Enzo conquistou a titularidade na equipa de Lionel Scaloni no decorrer do torneio e esteve nos sete jogos, com um golo apontado.

Curiosamente, sucede a Mbappé no referido prémio, depois de o adversário deste domingo ter sido distinguido em 2018, na Rússia. O atual jogador do PSG, agora, foi o melhor marcador do Mundial, com oito golos. Messi foi eleito o melhor jogador e Emiliano Martínez, também da Argentina, o melhor entre os postes.