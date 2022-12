"Enzo Fernández é um hino à alegria. Nem Hollywood se lembrava de uma coisa assim"

O ex-presidente Mauricio Macri desfez-se em elogios ao médio do Benfica, que considera "abençoado". O político e ex-líder do Boca Juniors elogiou a aposta de Lionel Scaloni no camisola 24 e destacou o golo deste ao México, sublinhando que nem Hollywood se lembraria de um roteiro semelhante.

O impacto de Enzo Fernández na seleção da Argentina continua a dominar as mesas redondas daquele país e ontem foi a vez de Mauricio Macri dedicar rasgados elogios ao médio do Benfica. Presente no Catar para assistir ao duelo de sexta-feira com os Países Baixos, o ex-presidente da Argentina e do Boca Juniors considerou que a vida recente de Enzo dava um filme.

"As mudanças do Scaloni foram lógicas e nota-se que a equipa se sente mais cómoda em campo com Enzo Fernández. Ele é um hino à alegria. Um rapaz que se estreia no Mundial com 21 anos e que acerta um remate daqueles no ângulo [golo frente ao México] só pode ter uma boa relação com Deus. E depois dá a volta para festejar e dá de caras com Messi, a quem tinha escrito uma carta quando era miúdo a pedir-lhe que não renunciasse à seleção. Nem Hollywood se lembrava de uma coisa assim", disse.

No treino de ontem, tal como tinha acontecido antes do duelo com a Austrália, Enzo começou a "peladinha" na equipa dos suplentes, mas logo entrou para o lugar de Ángel Correa nos prováveis titulares, onde formou um quarteto de meio-campo com Paredes, Mac Allister e De Paul. Esta, segundo a Imprensa argentina, deve ser a fórmula de Scaloni para o duelo com os Países Baixos face às limitações de Di María, que treinou ontem, mas deverá começar no banco.