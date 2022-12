Enzo Fernández e Otamendi entram na história do campeonato português

Pela primeira vez, há jogadores que se sagram campeões mundiais enquanto atuam na Liga portuguesa.

Enzo Fernández e Otamendi, jogadores do Benfica, conquistaram o Mundial'2022 e entraram na história da Liga portuguesa, ao serem os primeiros jogadores a levantar o troféu enquanto alinhavam por equipas do campeonato luso.

Em 1998, o brasileiro Dorival, que atuava no FC Porto, perdeu a final do Mundial'1998 para a França. Em 2018, Garay e Enzo Pérez, da Argentina, perderam com a Alemanha na final.

A LIGA PORTUGUESA NAS FINAIS DO MUNDIAL

CAMPEÕES DO MUNDO QUE VIRIAM A JOGAR NA LIGA PORTUGUESA:

- Anderson Polga (Sporting)

- Capdevilla (Benfica)

- Casillas (FC Porto)

- Rami (Boavista)

- Julian Draxler (Benfica)

JOGADORES DA LIGA PORTUGUESA QUE VIRIAM A SER CAMPEÕES DO MUNDO:

- Branco (FC Porto)

- Aldair (Benfica)

- Edilson (Benfica)

- Marcos Acuña (Sporting)

- Angel Di Maria (Benfica)

JOGADORES QUE DISPUTARAM FINAIS A JOGAR NA LIGA PORTUGUESA:

- Dorival (FC Porto)

- Marcos Rojo (Sporting)

- Ezequiel Garay (Benfica)

- Enzo Pérez (Benfica)

- Otamendi (Benfica)

- Enzo Fernández (Benfica)

JOGADORES QUE PERDERAM FINAIS E QUE JOGARAM NA LIGA PORTUGUESA:

- Caniggia (Benfica)

- Aldair (Benfica)

JOGADORES CAMPEÕES DO MUNDO A JOGAR NA LIGA PORTUGUESA:

- Otamendi (Benfica)

- Enzo Fernández (Benfica)

MAIS CAMPEÕES DO MUNDO EM SIMULTÂNEO NO MESMO PLANTEL:

- Julian Draxler (Benfica)

- Otamendi (Benfica)

- Enzo Fernández (Benfica)