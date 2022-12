Enzo Fernández celebra: "Que sonho, que imenso orgulho..."

Enzo festeja com Messi e Julián Álvarez: as três figuras da partida

Médio argentino do Benfica recorreu às redes sociais para festejar a qualificação para a final do Mundial do Catar

O médio Enzo Fernández recorreu às redes sociais para festejar a qualificação da Argentina para a final do Mundial do Catar, onde defrontará o vencedor do França-Marrocos.

"Finalistas. Que sonho, que imenso orgulho e felicidade de ser parte deste grupo, de ser argentino. Vamos Argentina", escreveu o jogador do Benfica na sua conta de Instagram.

O médio está de pedra e cal no onze titular da Argentina e participou em várias jogadas de perigo contra a Croácia, sendo um dos melhores em campo.