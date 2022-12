Enzo Fernández após a conquista do Mundial'2022: "Não tem preço..."

Médio foi titular na vitória da Argentina sobre a França - venceu nos penáltis, depois de um empate 3-3.

Enzo Fernández disse que "não tem preço" ter vencido o Mundial'2022 e que nunca vai esquecer este momento.

"Não tem preço ganhar um Mundial com o meu país, nunca mais na minha vida vou esquecer este momento. Ainda para mais, estou cá com a minha família. Dedico-lhes isto, fizeram uma grande viagem para estarem cá. E também dedico ao restante grupo de jogadores", apontou o médio do Benfica, em declarações à TyC Sports.

O internacional argentino, de 21 anos, foi também eleito Jogador Jovem do torneio.