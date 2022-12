Enzo e Julián, os dois amigos que deram gás ao sonho

Amigos chegados desde o tempo em que partilharam o balneário do River Plate, os dois jogadores têm brilhado a grande altura no Catar e são os rostos que deixam os argentinos otimistas para o pós-Messi.

De forma natural, Messi tem estado debaixo de todos os holofotes na caminhada da Argentina rumo à final do Mundial, mas o avançado tem tido dois pares inesperados na sua "Última Dança". Caloiros de um grupo experiente e habituado a jogar em função do seu capitão, Julián Álvarez (22 anos) e Enzo Fernández (21 anos) ganharam um lugar no núcleo duro de Lionel Scaloni já com o torneio em andamento e revelaram-se decisivos para agitar a alviceleste rumo à final. Após terem ficado no banco no desastre frente à Arábia Saudita, o avançado do Manchester City e o médio do Benfica foram lançados quando ainda havia um nulo frente ao México, foram determinantes para o 2-0 - Enzo sentenciou o resultado com um golaço - e não saíram mais da equipa.