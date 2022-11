Enzo com estreia goleadora num Mundial: "Desde miúdo que sonho"

Aos 21 anos e no primeiro Campeonato do Mundo que disputa, o centrocampista teve um momento para nunca mais esquecer.

Enzo Fernández estreou-se, este sábado, a marcar com a camisola principal da Argentina, apontando o 2-0 da vitória sobre o México, na segunda jornada. No final do jogo, na zona mista, o médio do Benfica não escondeu a satisfação.

"Desde miúdo que sonho jogar com esta camisola e hoje cumpri também o sonho de fazer um golo num Mundial. Para todos os que vieram cá apoiar-nos, e a todos os que estão em casa a torcer, este triunfo é para vocês", disse o médio, à TyC Sports.

O médio que, na presente época, tem estado em destaque ao serviço do Benfica - três golos e quatro assistências em 24 jogos -, entrou aos 57 minutos na partida frente ao México, da segunda jornada do Grupo C do Mundial do Catar, e, à quinta internacionalização A, fez o gosto ao pé, logo com um golaço que selou o triunfo da seleção das pampas (2-0) e que manteve a turma alviceleste na luta pelo apuramento para os oitavos de final do certame intercontinental, após o escandaloso desaire na ronda inaugural (1-2), diante da Arábia Saudita.

