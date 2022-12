Enrique responde às críticas dos jornalistas: "Existe muita desinformação no futebol"

Declarações de Luis Enrique, selecionador de Espanha, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Marrocos, na terça-feira (15h00), relativo aos oitavos de final do Mundial'2022.

Estilo de jogo vai ser mudado por causa da derrota com o Japão? "Não vamos mudar a nossa ideia. Mas isso não quer dizer que temos de dominar os 90 minutos, porque jogamos contra seleções, jogadores e treinadores de alto nível. Não jogamos sozinhos. Vamos defrontar Marrocos, que é uma grande equipa e em termos de motivação estamos muito bem. Se tiver de analisar o nosso rendimento neste Mundial, estivemos notáveis, tirando 10 minutos. Os adversários também jogam. Estou muito motivado e convencido de que podemos lograr um bom resultado".

A Espanha vai recorrer ao "chutão para a frente"? "Vejo que existe uma clara desinformação no mundo do futebol. O nosso objetivo é levar a bola até ao ataque nas melhores condições. Se o jogador escolher chutar a bola para a frente, que o faça. Tudo é permitido. O que não vale é depois dizerem que sofremos um golo porque não chutaram a bola para a frente. Não vamos mudar o nosso estilo de jogo".

Que resultado o deixaria satisfeito? "Preocupo-me zero com o resultado. O que me preocupa é que a equipa faça as coisas bem. Se não o fizermos, é normal que não ganhemos. Estou convencido de que vamos ter mais mérito do que Marrocos, mas o objetivo é disputar sete jogos".

A técnica pode ser treinada? "É um não-assunto. Vou desmistificar os não-assuntos. Técnica têm o pedreiro e o carpinteiro. Isso é um rótulo no futebol. Não partilho essa análise, seja quem for que a faça. O que caracteriza esta seleção é a forma como encara os jogos, para o bem e para o mal".

A equipa não sabe reagir quando sofre golos? "Outro não-assunto. É uma resposta fácil porque o Japão só foi superior a nós durante 10 minutos e já jogámos quase 300 neste Mundial. Vamos ter mais minutos maus e, com o avançar do torneio, mais ainda. Eu concentro-me nos aspetos positivos. Em alguns momentos do jogo Marrocos será superior e vocês (jornalistas) vão destacar o negativo. Estamos numa competição em que o resultado determina os riscos. E Espanha assume sempre os riscos, continua a atacar mesmo quando está a vencer".