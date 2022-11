Sauditas espantam o planeta e deixam Messi de rastos

Arábia Saudita venceu a Argentina por 2-1, esta terça-feira. É uma surpresa enorme neste Mundial'2022.

Está feita a primeira grande surpresa deste Mundial, com um triunfo absolutamente inesperado da Arábia Saudita sobre a Argentina, por 2-1, na primeira jornada do grupo C.

Para os sauditas foi um resultado histórico por várias razões, até porque nunca tinham vencido um jogo de estreia em mundiais. Na primeira participação, em 1994, tinham ganho a Bélgica e a Marrocos, mas depois disso só bateram o Egito já em 2018. Ou seja, este é o quarto triunfo desta seleção na história da competição.

E logo frente à seleção que tem um dos melhores do mundo, Messi, autor do único golo dos albicelestes, logo aos 10', num penálti discutido vislumbrado pelo VAR, após agarrão na área a Paredes.

Na primeira parte, o mesmo VAR anulou dois tentos aos argentinos, por foras de jogo arrancados ao centímetro.

A reviravolta saudita começou aos 48', num remate cruzado de Al Shehri, após perda de bola de Messi no meio-campo. Aos 53', Al Dawsari deambulou entre a defesa contrária e atirou para o 2-1.

A Argentina ficou boquiaberta e ao mesmo tempo bloqueada, raramente dispondo de ocasiões para empatar. Lisandro Martínez falhou a mais flagrante, aos 63'. Otamendi jogou os 90' pelos alvicelestes e Enzo Fernández entrou aos 58' para melhorar a circulação de bola da equipa de Scaloni, mas pouca diferença conseguiu imprimir ao jogo.

Para este grupo, México e Polónia jogam a partir das 16h00.