Enner Valencia marcou todos os golos do Equador em Mundiais desde 2014

Em 2014, no Brasil, Enner Valencia marcou os três golos do Equador no Mundial. Em 2018, os equatorianos falharam o torneio e em 2022, no Catar, marcou por mais três vezes.

É um dado curioso a respeito de Enner Valencia. O goleador da seleção do Equador marcou todos os golos, até ao momento, daquele país no Mundial'2022. E mais: também marcou todos os golos dos equatorianos em Mundiais desde 2014.

Vamos por partes. No Mundial do Brasil, o Equador não passou a fase de grupos e marcou apenas três golos: derrota por 2-1 frente à Suíça e vitória por 2-1 contra as Honduras. Todos os tentos foram apontados pelo jogador do Fenerbahçe.

Em 2018, na Rússia, a seleção da América do Sul falhou a presença na prova.

Chegou então o Campeonato do Mundo do Catar. Enner Valencia marcou dois golos na vitória por 2-0 sobre o Catar e voltou a fazer o gosto ao pé diante dos Países Baixos [empate 1-1].

Assim sendo, são seis golos em cinco jogos em Mundiais desde 2014 e, curiosamente, todos da autoria do mesmo homem: Enner Valencia.

Resta saber o que ainda conseguirá fazer o Equador neste Mundial'2022...

Azar para o homem do momento

Enner Valencia saiu de maca, aos 89 minutos, do jogo entre Países Baixos e Equador. Saiu com queixas no joelho direito. Depois foi para o banco de suplentes, a caminhar com ajuda de um elemento da equipa médica.