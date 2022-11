Enner bisa na abertura do Mundial: "Sonhei muitas noites..."

Declarações de Enner Valencia (autor dos dois golos do Equador) no final do encontro Catar-Equador (0-2), da primeira jornada do Grupo A do Mundial'2022, disputado em Al Khor:

Sobre o jogo: "Desde o sorteio do Mundial, quando nos calhou em sorte participar no jogo de abertura, que sonhei muitas noites em poder ganhá-lo. Sabia que era um sonho para todos e, felizmente, consegui marcar."

Mais coisas: "Sabíamos que ia ser muito complicado, mas conseguimos resolver o jogo muito rapidamente, o que nos ajudou a controlar os acontecimentos. Podemos conseguir coisas importantes e chegar longe.

Críticas: "Quando escutas a imprensa do Equador só vês coisas negativas, mas fazemos com que isso não entre no grupo, concentramo-nos no dia e a dia e no nosso trabalho. Há que viver o momento. Conseguimos os três pontos no primeiro jogo de um Mundial e há que continuar a sonhar, sabendo que vai ser muito difícil."

Lesão: "Espero estar pronto para o próximo jogo. Tive pequenos golpes no tornozelo e joelho. Os médicos vão avaliar e veremos o que tenho".