Endrick elogiou Messi nas redes sociais, mas foi obrigado a apagar

Prodígio brasileiro deve reforçar Real Madrid em 2024. Palavras bonitas a uma das figuras históricas do Barcelona não terão caído bem

Endrick, jovem prodígio do Palmeiras e provável reforço do Real Madrid a partir de 2024, foi uma das várias personagens do futebol a deixar palavras muito elogiosas para Lionel Messi, figura da Argentina no encontro dos quartos-de-final do Mundial. Ainda assim, o brasileiro teve de apagar.

No seu twitter, Endrick escreveu: "Messi é absurdo, cara, que é isso". A frase não caiu bem a muitos adeptos dos merengues e o brasileiro foi obrigado a apagar, numa atitude que não deixou de ser assinalada nas redes sociais.