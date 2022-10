Emir do Catar queixa-se de "campanha sem precedentes" contra o país

Tamin bin Hamad al Thani queixa-se que o Catar tem sido alvo de uma campanha negativa baseada em "mentiras" e "duplos critérios".

O emir do Catar, Tamin bin Hamad al Thani, afirmou esta terça-feira que o país tem sido alvo de uma "campanha sem precedentes" desde que foi anunciado como anfitrião do Mundial de 2022, que arranca daqui a menos de um mês.

Num discurso de abertura de uma sessão anual do Conselho Shura, o líder máximo do país salientou que o Catar reagiu a algumas críticas lançadas na sua direção com "boa-fé", mas considera que as mesmas passaram a incluir "mentiras" e duplos critérios".

"O Mundial é uma ocasião em que podemos mostrar quem somos, não só em termos de força económica e institucional, mas também em termos de identidade. Vamos continuar a trabalhar para elevar o nome da nação e acolher toda a gente, de forma a que o mundo possa testemunhar a calorosa hospitalidade e generosidade do povo catari", sublinhou.

O Mundial de 2022 arranca no Catar no dia 20 novembro e vai durar até 18 de dezembro.