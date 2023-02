Emiliano Martínez aborda polémicas no Mundial: o cântico sobre Mbappé e o gesto com o troféu

Guarda-redes argentino foi um dos mais exuberantes durante os festejos pela conquista do Mundial'2022, no Catar. E agora explica-se, dizendo que não quis ofender.

Emiliano Martínez foi muito visado nos dias seguintes à conquista do Mundial'2022, devido a alguns gestos polémicos que protagonizou durante as celebrações. Um deles prendeu-se com um cântico no balneário, após a vitória nos penáltis diante da França, em que o guarda-redes pedia um minuto de silêncio por Kylian Mbappé.

Em entrevista à revista France Football, o internacional argentino explicou-se.

"É uma coisa de balneário. Nunca deveria ter saído para fora. Quando a França nos ganhou em 2018, lembro-me que houve cânticos sobre o Messi. O mesmo acontece se uma equipa vencer o Brasil, vai haver cânticos sobre o Neymar. Não é nada pessoa contra o Mbappé. Respeito-o muito. Se as pessoas cantam sobre o Neymar ou sobre o Mbappé é porque eles são estrelas mundiais. Depois do jogo, disse ao Mbappé que tinha sido uma prazer jogar contra ele e que ele, sozinho, quase tinha ganhado o jogo [marcou três golos no empate 3-3]. É um jogador com um talento imenso. Quando o Messi se retirar, ele vai ganhar muitas Bolas de Ouro", referiu.

Além disso, o guardião do Aston Villa gerou polémica quando recebeu o prémio de melhor guarda-redes do torneio. Agarrou o troféu e colocou-o junto aos genitais. Agora, diz que se tratou de uma espécie de aposta.

"Se me arrependo das celebrações? Bem, há coisas que não faria da mesma maneira", explicou. "Não quis ofender ninguém. Durante a minha carreira, joguei com jogadores franceses e nunca tive problemas. Podem perguntar ao Giroud que tipo de pessoa eu sou. Gosto muito da cultura e da mentalidade francesas", acrescentou.

"O gesto que fiz com o troféu de melhor guarda-redes foi uma brincadeira com os meus companheiros de equipa. Já o tinha feito quando ganhámos a Copa América e eles disseram-me que eu não era capaz de repetir. Até o Messi me disse. Fi-lo por eles, apenas isso. Durou aquele segundo e pronto", justificou.