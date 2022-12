Argentina também tem o melhor guarda-redes do Mundial: Emiliano Martínez

Guardião foi decisivo, particularmente em dois desempates de grandes penalidades diante de Países Baixos e França

Emiliano Martínez, guarda-redes da Argentina, foi eleito o melhor guardião do Mundial'2022.

Decisivo, particularmente em dois desempates de grandes penalidades, diante dos Países Baixos e da França, o guardião do Aston Villa foi distinguido como o melhor guarda-redes da competição.

There when it matters most



Emi Martinez takes the @adidas Golden Glove Award! #FIFAWorldCup | #Qatar2022 - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2022

Enzo Fernández foi eleito o melhor jovem e Messi o melhor jogador. Mbappé, da França, foi o melhor marcador, com oito golos.