Embolo, que nasceu nos Camarões, deu a primeira vitória à Suíça no Catar

A primeira ronda do agrupamento completa-se esta quinta, com o embate entre o pentacampeão Brasil, vencedor em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e a Sérvia, "carrasca" de Portugal na fase de qualificação, a partir das 19:00 (em Lisboa)

A Suíça estreou-se esta quinta-feira com um triunfo no Mundial, ao vencer os Camarões por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo G, disputado no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah.

O avançado Breel Embolo, nascido em Yaoundé, nos Camarões, marcou, aos 48 minutos, o tento que selou o triunfo dos helvéticos, após assistência de Xherdan Shaqiri.

Leia também Mundial 2022 Incrível: japoneses deixaram o balneário a brilhar após o jogo com a Alemanha Como já é hábito da seleção do Japão, o balneário nipónico ficou completamente limpo, como se não tivesse sido usado, após o jogo a Alemanha. Os asiáticos ainda deixaram uns presentes, em origami, e um cartaz a dizer "obrigado".

A primeira ronda do agrupamento completa-se esta quinta, com o embate entre o pentacampeão Brasil, vencedor em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, e a Sérvia, "carrasca" de Portugal na fase de qualificação, a partir das 19:00 (em Lisboa).