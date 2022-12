Em Inglaterra avançam nomes de possíveis sucessores de Southgate na seleção

Se a saída de Southgate se confirmar, Pochettino, Tuchel e Brendan Rodgers estarão entre os eleitos para a sucessão.

O jornal inglês The Telegraph adianta, esta segunda-feira, que há três nomes na calha para suceder a Gareth Southgate no comando técnico da seleção inglesa. Embora não seja certo que o selecionador vá deixar a equipa britânica, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, e Brendan Rodgers estarão entre os principais alvos para uma eventual sucessão.

O jornal The Sun, porém, diz que o objetivo da Federação inglesa é contratar um treinador inglês. Nenhum dos três acima mencionados o é.

No sábado, após a eliminação nos quartos de final do Mundial'2022, contra a França, Southgate disse apenas que não era a altura certa para falar do futuro e que iria refletir sobre o assunto.