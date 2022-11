Eis a última lista para o Mundial: Equador sem Byron Castillo e com Gonzalo Plata

O Equador está inserido no Grupo A, com Catar, Senegal e Países Baixos. Gonzalo Plata, ex-Sporting, está convocado

O Equador foi a última seleção a revelar a sua lista de convocados para o Mundial do Catar e, como se previa, Byron Castillo foi excluído. Refira-se que na lista, também como era de esperar, surge o nome do ex-Sporting Gonzalo Plata.

A utilização do jogador Byron Castillo na fase de qualificação despoletou queixas do Peru e do Chile e originou uma multa pesada e perda de pontos para o Equador na próxima fase de qualificação, pelo que para evitar mais problemas o selecionador Gustavo Alfaro e a federação do Equador decidiram deixar Castillo de fora. O TAS reconheceu ilegalidades na documentação de Byron Castillo, que terá nascido na Colômbia, mas não afastou o Equador do Mundial.

O Equador está inserido no Grupo A, com Catar, Senegal e Países Baixos. A formação da América do Sul foi a última a divulgar a sua lista final, mas é a primeira a entrar em campo, contra o país anfitrião, o Catar, no dia 20 de novembro.

Lista completa:

Guarda-redes: Moisés Ramírez (Independiente del Valle), Alexander Domínguez (LDU Quito) e Hernán Galíndez (Aucas).

Defesas: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen, Ale), Robert Arboleda (São Paulo, Bra), Pervis Estupiñan (Brighton, Ing), Angelo Preciado (Genk, Bel), Jackson Porozo (Troyes, Fra), Diego Palacios (Los Angeles FC, EUA), Félix Torres (Santos Laguna, Mex), Xavier Arreaga (Seattle Sounders, EUA) e William Pacho (Antuérpia, Bel).

Médios: Carlos Gruezo (Augsburgo, Ale), José Cifuentes (Los Angeles FC, EUA), Alan Franco (Talleres, Arg), Moisés Caicedo (Brighton, Ing), Ángel Mena (Leon, Mex), Jeremy Sarmiento (Brighton, Ing), Jhegson Méndez (Los Angeles FC, EUA) e Ayrton Preciado (Santos Laguna, Mex).

Avançados: Gonzalo Plata (Valladolid, Esp), Romario Ibarra (Pachuca, Mex), Djorkaeff Reasco (Newell"s Old Boys, Arg), Kevin Rodríguez (Imbabura), Michael Estrada (Cruz Azul, Mex) e Enner Valencia (Fenerbahçe, Tur).