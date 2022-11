André Ayew vê Portugal favorito.

Um dos mais conceituados nomes do Gana, juntamente com o irmão Jordan, André Ayew considera que o equilíbrio será a nota dominante no Grupo H, ainda que com uma exceção: Portugal, que aponta mesmo como favorito... à conquista do Mundial.

"A qualidade deles destaca-se. Já para não falar que tem Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores do Mundo. É um grupo difícil e equilibrado, excluindo Portugal que é favorito", salientou, em entrevista ao site da FIFA, o avançado de 32 anos.

A equipa das Quinas será o primeiro adversário do conjunto africano, no dia 24. Seguir-se-á a Coreia do Sul, "também uma equipa forte e sólida", e posteriormente o Uruguai, que eliminou os ganeses nos "quartos" em 2010 de forma dramática.

O passado, todavia, "é irrelevante", assevera o filho do lendário Abedi Pelé (e sobrinho de Ayew, campeão pelo Sporting), garantindo que os Black Stars, que esta manhã defrontam a Suíça em Abu Dhabi, só pretendem "vencer e deixar o país orgulhoso".