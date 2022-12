Dybala revela segredo do penálti da final contra a França

Dybala marca penálti na final do Mundial do Catar

Avançado contou que foi a conselho do guarda-redes Dibu Martínez que decidiu, à última hora, atirar para o meio da baliza

Dybala foi o segundo argentino a marcar o penálti no desempate da final do Mundial do Catar, entre Argentina e França, e à chegada à sua terra Natal, Córdoba, falou aos jornalistas, revelando o segredo da grande penalidade.

"Quando entrei sabia que era para os penáltis. Tinha pensado rematar cruzado, mas o Dibu disse-me que depois deles terem falhado [Coman falhou o segundo penálti da França], convinha eu rematar para o meio, porque o guarda-redes atirava-se sempre. Por sorte fiz-lhe caso", contou Dybala.

Assim, seguindo o conselho de Dibu Martínez, guarda-redes argentino, Dybala bateu Lloris e adiantou os argentinos no desempate por penáltis que acabariam por vencer por 4-2.