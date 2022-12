Dupla da Croácia festejou terceiro lugar no Mundial com gesto fascista

Dejan Lovren e Marcelo Brozovic são vistos num vídeo a cantarem ao som da música "Za dom spremni", do cantor alegadamente fascista Marko Perkovic, enquanto fazem um gesto em forma de pistola, proibido por lei na Croácia devido a constuir crime contra a ordem pública e de incitamento ao ódio.

Polémica instalada na Croácia. Após a vitória sobre Marrocos (2-1) no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar do Mundial'2022, dois jogadores croatas foram apanhados em vídeo a festejarem ao som da música "Za dom spremni" [Preparados para a pátria], enquanto fazem uma saudação fascista e que é considerada crime no país.

Os jogadores em questão são Dejan Lovren, central do Zenit e Marcelo Brozovic, médio do Inter, que foram vistos a cantarem a letra da música do cantor alegadamente fascista Marko Perkovic, que combateu na guerra da independência da Croácia (1991-1995) e foi acusado múltiplas vezes de apoiar ideologias de extrema direita.

Para além disso, ambos os jogadores fizeram um gesto em forma de pistola enquanto cantavam, algo utilizado pelo grupo nazi "Ustasa" durante a Segunda Guerra Mundial e que foi proibido pelo Tribunal Constitucional croata, constituindo crime contra a ordem pública e de incitamento ao ódio.

Em 2013, o defesa croata Josip Simunic foi multado e suspenso por dez jogos devido a ter provocados adeptos com o grito fascista "Za dom spremni" durante os festejos da qualificação da Croácia para o Mundial'2014.