Dumfries, jogador do Inter, faz soar os alarmes na seleção dos Países Baixos

Lateral saiu lesionado do encontro com a Atalanta.

O Inter venceu este domingo em casa da Atlanta (2-3), mas nem tudo foram boas notícias para o adversário do FC Porto nos oitavos de final da Champions. Denzel Dumfries saiu ao minuto 72 do encontro com queixas no joelho direito, o que também faz soar os alarmes na seleção dos Países Baixos.

O lateral direito de 26 anos, ex-jogador do PSV, é um dos convocados por Louis Van Gaal para o Mundial do Catar, onde os Países Baixos terão como adversários no Grupo A Senegal, Equador e a seleção da casa.

Dumfries está na segunda temporada ao serviço do Inter e na atual apontou, até ao momento, dois golos em 20 jogos, além de duas assistências.