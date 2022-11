Um passageiro foi detido no aeroporto de Doha com droga.

As autoridades do Catar fizeram a primeira apreensão de droga durante o Mundial'2022. No aeroporto de Doha, um passageiro foram confiscados 1990 comprimidos de Tramadol e 464 gramas de haxixe a um passageiro.

O indivíduo será apresentado às autoridades daquele país nos próximos dias.

Refira-se que as leis relativas à posse, uso e/ou tráfico de drogas são bastante rígidas.