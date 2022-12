Distúrbios em Paris e em Bruxelas após o França-Marrocos. Veja as imagens

A polícia preparou-se para problemas, mas não conseguiu evitá-los

Paris, bem como outras cidades francesas, e Bruxelas (Bélgica) registaram distúrbios esta quarta-feira à noite, no final do encontro que terminou com a vitória da França sobre Marrocos (2-0), para a meia-final do Mundial de futebol no Qatar.

Na capital francesa, mas também em cidades como Lyon ou Bordéus, registaram-se distúrbios no final do encontro, segundo imagens partilhadas nas redes sociais pelo jornal Le Fígaro, que mostram, por exemplo, confrontos entre adeptos e as forças de segurança nos Campos Elísios.

Também o centro de Bruxelas voltou a ser palco esta quarta-feira à noite de distúrbios provocados por adeptos da seleção de Marrocos, que atiraram artefactos pirotécnicos e bombas de fumo contra a polícia belga, noticiou a agência EFE.

#BREAKING: Police engage rioters near the #ChampsElysees in #Paris. pic.twitter.com/ECvnWGegdC - Breaking News 24/7 (@Worldsource24) December 15, 2022

La situation dégénère. Des hommes encagoulés poursuivent en courant les supporters marocains « dehors les Arabes », « on est chez nous »

les différents clans se répondent à coup de mortiers d"artifice interposés @Le_Figaro #francemaroc pic.twitter.com/2xMS7zTLyy - Daguin Nicolas (@DaguinNicolas) December 14, 2022

Le parking de la Petite Hollande devient un circuit : klaxons, courses de voiture et dérapages "On dirait que c'est le Maroc qui a gagné" glisse un supporter à l'oreille d'un ami #Nantes #francemaroc pic.twitter.com/uO1CnBQYRY - Laurène Trillard (@laurenetrillard) December 14, 2022

