Diretor de comunicação da FIFA assume homossexualidade no final da conferência de Infantino

Bryan Swanson elogiou papel inclusivo da organização que rege o futebol mundial

Bryan Swanson, diretor de comunicação da FIFA, assumiu a sua homossexualidade em público, já em pleno Catar, no final da conferência de Gianni Infantino, elogiando o papel inclusivo da organização em que trabalha.

"Já trabalho com Infantino há algum tempo e sempre me senti ajudado. Sou gay, como também o são muitos outros colegas na FIFA, e sempre senti o seu apoio. A FIFA é uma organização inclusiva, que tenta ajudar todas as pessoas. Estamos aqui no Catar para trabalhar e não temos tido qualquer problema", atirou.

Na conferência de imprensa de antevisão ao grande torneio de seleções, Gianni Infantino defendeu o Catar e atirou críticas em várias direções, com destaque para aquilo que chamou a "hipocrisia europeia".