Dier desvaloriza críticas a Southgate: "A opinião das pessoas muda muito rapidamente"

O central do Tottenham desvalorizou quem critica o selecionador devido à descida da Inglaterra para o segundo escalão da Liga das Nações, lembrando as prestações inglesas nos último Europeu e Mundial.

Eric Dier, central chamado pela Inglaterra ao Mundial de 2022, concedeu este sábado uma conferência de imprensa de antevisão ao torneio.

Questionado sobre as críticas que o selecionador Gareth Southgate tem recebido desde a descida da seleção à segunda divisão da Liga das Nações, o defesa salientou as duas últimas prestações inglesas em grandes torneios - meias-finais no Mundial de 2018; finalista vencido no Europeu de 2020.

"Penso que essas críticas não fazem sentido devido ao que ele fez nos dois últimos torneios. A opinião das pessoas muda muito rapidamente. Temos de nos lembrar do que a Inglaterra estava a fazer antes [do fracasso na Liga das Nações]. O criticismo é de malucos, deve-se a uma pequena série de resultados", condenou o central do Tottenham.

A proibição da venda e consumo de álcool nos estádios do Mundial, anunciada pela FIFA na véspera do torneio, apanhou muito adeptos de surpresa, mas Dier recusou associar essa decisão a uma atmosfera mais modesta nas partidas.

"Gosto de pensar que não é preciso álcool para te divertires. Cabe-nos a nós, às equipas presentes no torneio, trazer um futebol excitante e de qualidade, é isso que cria uma grande atmosfera nos estádios", concluiu.