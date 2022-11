Diego Lainez fora da convocatória do México para o Mundial: confira os eleitos

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Entram na lista Héctor Herrera (ex-FC Porto), Raúl Jiménez e Rogélio Funes Mori (ex-Benfica). O México está no Grupo C com Argentina, Arábia Saudita e Polónia.

O selecionador mexicano Tata Martino esperou até ao último dia para divulgar os seus 26 eleitos para o Mundial do Catar e na lista não entra Diego Lainez, do Braga, que terá sido informado na noite de domingo da sua ausência. O ex-FC Porto Héctor Herrera e os ex-Benfica Raúl Jiménez e Rogélio Funes Mori estão na lista final do técnico argentino.

Recorde-se que já estava confirmada a ausência de Tecatito Corona (ex-FC Porto), por lesão. Foram ainda cortados da lista o defesa Jesús Angulo (Tigres), os médios Erick Sánchez (Pachuca) e Diego Lainez (Braga) e o avançado Santiago Giménez (Feyenoord).

O México já trabalha há uma semana em Espanha, embora com a lista ainda incompleta.

No Catar, o México está inserido no Grupo C, com Argentina, Arábia Saudita e Polónia.

Lista completa:

Guarda-redes: Guillermo Ochoa (América), Alfredo Talavera (Juárez) e Rodolfo Cota (León).

Defesas: Edson Álvarez (Ajax), Jorge Sánchez (Ajax), Kevin Álvarez (Pachuca), Néstor Araújo (América), Johan Vásquez (Cremonese), Héctor Moreno (Monterrey), César Montes (Monterrey), Gerardo Arteaga (Genk) e Jesús Gallardo (Monterrey).

Médios: Andrés Guardado (Bétis), Héctor Herrera (Houston Dynamo), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Erick Gutiérrez (PSV), Luis Chávez (Pachuca), Roberto Alvarado (Guadalajara), Orbelín Pineda (AEK Atenas) e Luis Romo (Monterrey).

Avançados: Alexis Vega (Guadalajara), Uriel Antuna (Cruz Azul), Hirving Lozano (Nápoles), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Henry Martín (América) e Rogélio Funes Mori (Monterrey).