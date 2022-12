"Dibu" Martínez: "Tínhamos o controlo e dois remates de merda empatam o jogo"

Declarações do guardião argentino, no final do encontro com a França.

Reação ao triunfo: "Tínhamos o controlo e dois remates de merda e empatam o jogo. Fizeram três remates e marcaram três golos. Dissemos que o destino era sofrer. Adiantámo-nos com 3-2, é assinalado outro penálti, que marcam, e quase que nos marcam outro. Graças a Deus, parei com o pé."

Grandes penalidades: "Podia ter defendido o primeiro (de Mbappé), mas atirei-me mal. Depois fiz tudo bem."

A ausência de palavras: "Não tenho palavras para isto. Fiquei tranquilo na discussão dos penáltis, tudo saiu como queríamos. Fui muito jovem para Inglaterra. Dedico esta vitória à minha família."