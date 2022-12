Dibu Martínez e o penálti de Tchouaméni: "Cagou-se todo"

Polémico guarda-redes da Argentina foi recebido por 150 mil pessoas na sua terra natal, em Mar del Plata

Dibu Martínez, guarda-redes da Argentina que foi decisivo para a conquista do Mundial contra a França, foi esta quinta-feira recebido por 150 mil pessoas em Mar del Plata, a sua terra, e na cerimónia de homenagem explicou como viveu o desempate por grandes penalidades.

"Não vou esquecer daquela defesa no último minuto. Sabia que se fossemos a penáltis íamos ganhar. Nos penáltis torno-me forte e sei que o adversário me respeita, os rivais já me disseram isso. Quando defendi o primeiro penálti na final Mundial, sabia que o outro rapaz ia ficar muito nervoso e tentei jogar mentalmente, a atirar a bola para longe, a falar com ele... E atirou para fora, cagou-se todo", comentou, em alusão ao penálti de Tchouaméni, que atirou para fora depois de Martínez ter defendido o de Coman.

O controverso e provocador guarda-redes lembrou a sua origem: "Nasci num bairro de ruas de terra e agora sou campeão mundial. O meu sonho era dar a Messi um título com a Seleção. Agora quero o quarto Mundial."

O reconhecimento que obteve é motivo de orgulho: "Isso é uma coisa linda, um guarda-redes receber esse reconhecimento, porque quase sempre isso é para os avançados. Eu queria ser campeão do mundo. Hoje consegui: sou campeão da América, do Mundo, sou luva de ouro na Copa América e no Mundial. E quero mais."

