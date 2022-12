Dia de terça-feira foi decretado feriado na Argentina para as celebrações

A medida foi tomada depois de largas milhares de pessoas terem marcado presença tanto no aeroporto de Buenos Aires como no centro na própria capital, à espera da chegada da seleção campeã do Mundo.

O dia de terça-feira foi decretado feriado na Argentina devido ao regresso ao país da seleção, que no domingo conquistou o Campeonato do Mundo, o seu terceiro da história, anunciou esta segunda-feira o governo local.

A medida foi tomada depois de largas milhares de pessoas terem marcado presença tanto no aeroporto de Buenos Aires como no centro na própria capital, à espera da chegada da equipa que, no Catar, derrotou a França por 4-2 nas grandes penalidades, após o 2-2 no tempo regulamentar e 3-3 no prolongamento.

A seleção liderada pelo técnico Lionel Scaloni e por Lionel Messi chega durante a madrugada a Buenos Aires, num voo que fará escala em Roma, mas vai ficar instalada numa propriedade perto do aeroporto, em Ezeiza, que pertence à própria federação argentina, devido às horas tardias.

A partir das 12h00 (horas locais) de terça-feira, numa caravana com vários autocarros a céu aberto, jogadores e técnicos vão partir em direção ao centro da capital argentina e ao local em que serão realizadas as principiais cerimónias da conquista do terceiro título mundial da albiceleste.

Antes, a Argentina tinha festejado a conquista do Campeonato do Mundo em 1978 e 1986.