Di María no onze da Argentina, onde estão firmes Otamendi e Enzo Fernández

El fideo foi testado na equipa titular, após falhar Austrália e jogar apenas 8' contra os Países Baixos

Os benfiquistas Otamendi e Enzo Fernández vão manter-se no onze da Argentina contra a Croácia, de acordo com as indicações que o selecionador Lionel Scaloni tem dado nos treinos. E Ángel Di María deverá voltar à equipa titular, depois de jogar apenas 8' contra os Países Baixos e ficar de fora contra a Austrália.

El fideo apresentou problemas físicos, mas já estará em condições de voltar a entrar no onze. No entanto, depois de testar Di María no onze, Scaloni trocou o criativo por Paredes, uma opção mais defensiva que os meios argentinos relatam ser para outras fases do jogo.

Outra alteração na equipa será a entrada de Nicolás Taglifico para a esquerda da defesa, pois Acuña está suspenso por amarelos. "O Nico sempre foi importante", salientou na conferência Scaloni.

Assim, para a partida desta terça-feira contra a Croácia, para a semifinal do Mundial do Catar, o onze argentino deverá ser o seguinte: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Di María, De Paul, Enzo Fernández, Alexis; Messi e Julián Álvarez.