Di María inconformado: "Podíamos ter vencido tranquilamente por 5-0"

O extremo da Juventus destacou os três golos anulados à Argentina por foras de jogo e a frieza saudita em situações ofensivas.

A Argentina foi surpreendida esta terça-feira pela Arábia Saudita, sendo derrotada por 2-1 na respetiva estreia no Mundial de 2022.

Após a partida, Ángel Di María, extremo da Juventus que foi titular, mostrou-se inconformado com o resultado, salientando os três golos anulados à formação "albiceleste" na primeira parte e a eficácia dos jogadores sauditas, que marcaram nos dois remates enquadrados à baliza que realizaram.

"Eles foram duas ou três vezes à nossa baliza e marcaram. Podíamos ter ganhado tranquilamente por 5-0. Os nossos foras de jogo foram todos por muito pouco. Nós trabalhamos esses lances e, nalgumas vezes, o apressar faz com que fiques adiantado", considerou.

A Argentina volta a entrar em campo no sábado, diante do México (19h00), e termina a participação na fase de grupos do Mundial frente à Polónia, no dia 30 de novembro (19h00).