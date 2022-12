Di María adivinhou e a esposa comprova: "Vou ser campeão do Mundo e vou marcar golo"

Mulher de Di María revelou uma conversa que teve com o avançado, por mensagens, em que o argentino dizia que se ia sagrar campeão do Mundo e ia marcar um golo na final.

Ángel di María estava confiante de que a Argentina se ia sagrar campeã do Mundo e, além disso, que ia marcar um golo na final contra a França. Foi isso que disse à esposa, Jorgelina Cardoso, numa conversa pelo WhatsApp. E agora, a companheira do extremo argentino comprovou isso mesmo, revelando as mensagens.

"Vou ser campeão do Mundo, amor. Está escrito. E vou marcar golo. Porque está escrito, como no Maracanã [Copa América] e em Wembley [Finalíssima]", escreveu. "Desfruta amanhã, porque vamos ser campeões do Mundo. Os 26 que cá estão merecem-no e também a família de cada um. (...) Amanhã vamos ser campeões do Mundo. Está escrito. É o que sinto. É nossa, amor", lê-se nas mensagens divulgadas por Jorgelina.

A verdade é que a Argentina levantou mesmo o troféu e Di María marcou um dos golos.