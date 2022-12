Deschamps: "Queremos parar o tempo e saborear. Vamos levar Marrocos muito a sério"

Deschamps festeja com Mbappé e Griezmann

Declarações de Didier Deschamps, selecionador francês, após o triunfo sobre a Inglaterra (2-1) nos quartos de final do Mundial do Catar

Felicidade: "É fabuloso, foi um grande jogo, defrontámos uma equipa inglesa muito boa, mas respondemos mais uma vez. É maravilhoso chegar aos últimos quatro mais uma vez. Queremos parar o tempo, vamos saborear antes de pensar no jogo de quarta-feira"

Confiança: "Há uma mentalidade, um estado de espírito, e é evidente em campo. É com o coração e as entranhas que festejamos este objetivo. Vamos preparar Marrocos com muita seriedade, esta equipa merece. Reconhecimento a Marrocos, é tudo menos uma surpresa, então vamos levar isso muito a sério."

Futuro no cargo: "Tenho a mão, assim de decidirei. Vamos à semifinal e depois veremos. Tudo no seu momento. É bom alcançar os objetivos definidos pelo presidente [da federação]. Quero saborear o que acabamos de conseguir."