Deschamps lança aviso sobre Marrocos: "Não se trata apenas do aspeto defensivo..."

Declarações de Didier Deschamps, selecionador da França, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com Marrocos, na quarta-feira (19h00), relativo às meias-finais do Mundial'2022.

Marrocos ainda só sofreu um golo (e foi na própria baliza): "Vamos tentar encontrar a solução. Esta equipa tem a capacidade de defender bem. Não se trata apenas do aspeto defensivo, têm uma organização muito boa, muito racional, e onde os jogadores encontram-se facilmente. Também têm jogadores de qualidade no setor ofensivo, são capazes de causar danos".

Os jogadores franceses surpreenderam-no pela positiva? "Não me surpreenderam nada. Existe a escolha dos jogadores e o que acontece dentro do grupo, mas a verdade é que só o relvado interessa. Alguns jogadores não tinham necessariamente experiência internacional, mas nunca se sabe como podem reagir, especialmente em termos emocionais. Os treinadores estão a fazer o seu papel. Existe uma dinâmica positiva e é prazer estar com este grupo diariamente. O melhor cimento são os jogos".

Walid Regragui, selecionador marroquino, disse que odeia o tratamento de dados: "Ele o seu pessoal estão de parabéns, conseguiram algo fabuloso. Quando aos dados, hoje em dias as novas tecnologias permitem que tenhamos mais informação sobre a nossa própria equipa e sobre os adversários. É preciso resolver o problema. Há alguns dados que não me interessam. Os dados existem principalmente para confirmar aquilo que eu vejo com o meu staff".