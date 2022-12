Deschamps lamenta desaire e sobre futuro atira: "Depois saberão"

Declarações do selecionador francês, no final do encontro com a Argentina

Reação ao desaire: "Colocámos muito coração e energia para dar a volta ao jogo. E quando se vem do nada e nos aproximamos de conseguir algo, que nos escapa, então ainda é mais difícil de digerir, mas temos de aceitar. Ao 2-0, se levássemos o terceiro, não havia nada a fazer. Não fizemos as coisas certas durante quase uma hora, mas, depois, com muita qualidade, coragem e energia, levamo-los ao limite. Quando não há "Graal" no final, e não estivemos longe dele, isso custa. Não tivemos toda a energia e força por diferentes razões."

Sobre a Argentina: "Um adversário que, além da qualidade, tem tudo para somar: influência, provocação, experiência. Não lhes tiro o mérito, felicito esta seleção da Argentina pelo título."

Sobre o futuro na seleção: "Mesmo que tivesse vencido, não responderia a essa pergunta hoje. Estou triste pelos jogadores e pela equipa técnica. Irei ter uma reunião com o presidente (da Federação, Noel le Grat) no início do ano, e depois saberão."