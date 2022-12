Deschamps já está nas meias e Zidane poderá ter de esperar mais alguns anos pela seleção

Atual selecionador pode decidir continuar e tal realidade não é assim tão impossível, depois da França chegar, novamente, a umas meias-finais de um Campeonato do Mundo

Didier Deschamps continua dono e senhor do seu futuro, especialmente depois da vitória contra a Inglaterra e consequente passagem às meias-finais do Mundial do Catar. O atual selecionador francês não fecha a porta à continuidade e Zidane, assim, poderá ter de continuar à espera.

"Tenho o futuro na minha mão para decidir. Estaremos nas meias-finais e depois veremos o que acontece. Tudo no seu próprio tempo. É ótimo alcançar os objetivos estabelecidos pela Federação e pelo Presidente Le Graet. Quero saborear esta vitória que acabámos de alcançar", afirmou Deschamps, no final do encontro, que a França venceu por 2-1.

Para poder alcançar o objetivo de comandar a sua seleção, depois de ser campeão do Mundo e da Europa como jogador, Zinedine Zidane terá recusado várias propostas nos últimos meses.