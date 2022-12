Deschamps enervou-se no intervalo da final e até num dedo se magoou

De acordo com o L'Équipe, o selecionador francês teve um discurso duro com os jogadores. Tanto que deu um murro na mesa e magoou um dedo.

A primeira parte da França, na final do Mundial'2022, deixou muito a desejar. A Argentina saiu para os balneários a vencer por 2-0 e os franceses praticamente não criaram perigo a Emiliano Martínez. Exigia-se, portanto, uma reação na vinda dos balneários (que aconteceu já na parte final do segundo tempo) e Didier Deschamps fez ver isso mesmo. Tanto que até um dedo magoou.

Segundo o jornal francês L'Équipe, o selecionador teve um discurso duro para com os atletas e, enervado, deu mesmo um murro na mesa, ato que lhe valeu um pequeno ferimento num dedo e fez com que regressasse ao banco para o resto do jogo com uma ligadura naquela zona.

O diário desportivo revela mesmo parte do discurso de Deschamps: "Mais precisão nos passes, mais precisão nas escolhas. Não estão a jogar compactos. Aproximem-se mais uns dos outros. Vocês não estão cá! Não ganham segundas bolas. Não estão a jogar uma final do Mundial", barafustou.

De seguida, também o capitão Lloris falou aos companheiros de equipa, pedindo uma atitude melhor.

A França chegou ao empate (2-2) e levou o jogo para prolongamento. Após nova igualdade (3-3), a Argentina venceu nos penáltis e sagrou-se campeã do Mundo.