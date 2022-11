Deschamps e a estreia francesa no Mundial: "Roma não foi construída num dia"

O selecionador recusou que as várias baixas da França estejam a provocar ansiedade nos jogadores.

Didier Deschamps, selecionador francês, realizou hoje uma conferência de imprensa de antevisão à estreia da França no Mundial de 2022, diante da Austrália, na terça-feira.

A seleção francesa, campeã do Mundo em 2018, foi alvo de várias baixas de alto nível na véspera do torneio, com N'Golo Kanté, Paul Pogba, Karim Benzema e Christopher Nkunku a terem ficado fora do Mundial. No entanto, Deschamps recusou atribuir esse fator a uma subida de ansiedade na equipa.

"Não há qualquer apreensão quanto a isso, fizemos todos os possíveis para recuperar os lesionados. Não há ansiedade, todos estão calmos e de cabeça fria. Vocês acham que é só estalar os dedos e dizer aos jogadores: 'Sou vosso líder vou levar-vos à vitória?' Não, é algo que vem com o tempo. Roma não foi construída num dia, mas temos os jogadores de que precisamos para chegarmos a esse objetivo", garantiu.

"É importante que, em campo, cada um saiba o que fazer. Tenho 25 jogadores comigo e estou completamente convencido de que cada um deles terá a capacidade de responder aos obstáculos que vão aparecer", completou Deschamps.

A França defronta amanhã a Austrália (19h00), em jogo da primeira jornada do grupo D do Mundial de 2022, que também inclui a Dinamarca e a Tunísia.