Deschamps descarta Benzema para final com Argentina: "Amanhã seremos 24"

Selecionador francês garante não contar com o avançado do Real Madrid, já recuperado de lesão, para a final do Mundial'2022.

Karim Benzema, internacional francês, está recuperado de lesão e, por isso, muitos são os rumores sobre uma possível utilização do avançado do Real Madrid, Bola de Ouro, na final do Mundial'2022, diante da Argentina, agendada para as 15h00 de domingo.

Questionado sobre essa possibilidade, Didier Deschamps, selecionador gaulês, garantiu não a considerar.

"Vocês combinam uns com os outros para perguntarem [por Benzema]? Não tenho muito mais a dizer, mas se não responder, vão dizer que estou chateado. Tenho jogadores que já estiveram lesionados. Karim [Benzema] é um deles. O último a lesionar-se foi o Lucas Hernández. Desde então, tenho 24 jogadores para gerir, e vocês sabem quem são. Individualizar é, no mínimo, estranho", começou por responder.

"O grupo é este. Não sou eu que trato dos convites a jogadores, antigos jogadores ou jogadores lesionados. Não sei quem vai estar lá. Tínhamos um grupo no início, e, desde então, perdemos três jogadores [Nkunku, Karim Benzema e Lucas Hernández]. Eles fizeram parte do início desta aventura, mas amanhã seremos 24", concluiu.

De recordar que, na sexta-feira, o jogador publicou uma fotografia nas redes sociais com a legenda "Isso nem me interessa", tendo, mais tarde, colocado outra fotografia do momento em que recebeu a Bola de Ouro, com Zinedine Zidane, que tem sido apontado como futuro sucessor de Deschamps na seleção francesa.

Zidane, por seu lado, terá rejeitado o convite da Federação francesa para marcar presença no Catar, de acordo com a imprensa internacional.