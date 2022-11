Derrota com Marrocos instala caos em Bruxelas: vandalismo e muita violência

A Bélgica perdeu este domingo por 0-2 com Marrocos, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Mundial'2022.Após a derrota, que poderá vir a ser decisiva para a continuidade dos "Diabos Vermelhos" no torneio, as ruas de Bruxelas assistiram a vários episódios de vandalismo e violência entre adeptos belgas e marroquinos.

Dezenas de pessoas provocaram este domingo distúrbios no centro de Bruxelas, obrigando a polícia a intervir, após o jogo do Mundial do Catar em que Marrocos venceu a Bélgica por 2-0.

Os incidentes, que causaram ferimentos num jornalista, começaram a meio da segunda parte do jogo, quando 150 jovens atearam fogo a um contentor, lançaram petardos e em seguida danificaram veículos que estavam estacionados, segundo a televisão pública belga RTBF.

Imagens difundidas pelos meios de comunicação social locais mostraram vários adeptos a destruírem uma viatura, alguns envergando a bandeira de Marrocos, e trotinetas incendiadas.

A polícia mobilizou uma centena de agentes para o centro da capital belga, tendo recorrido a gás lacrimogéneo e a canhões de água para dispersar os desordeiros.

Várias estações de metro e ruas foram encerradas à circulação.

O presidente do município de Bruxelas, Philip Close, condenou na rede social Twitter os incidentes e pediu aos adeptos para evitarem o centro da cidade.

Os distúrbios circunscreveram-se ao centro de Bruxelas, uma vez que noutras zonas da cidade, onde vive uma importante comunidade marroquina, a celebração da vitória da seleçãode Marrocos por 2-0 frente à da Bélgica tem decorrido sem incidentes.

Assista ao vídeo: