"Depois de um golo celebram e abraçam-se, mas depois voltam a insultar-nos..."

Guarda-redes da Costa Rica, Keylor Navas, muito crítico em relação aos adeptos do seu país.

Keylor Navas, guarda-redes da Costa Rica, que na quinta-feira foi eliminada do Mundial'2022 depois de perder por 4-2 com a Alemanha - que também ficou fora da competição -, falou sobre a atitude dos adeptos do seu país durante o encontro que ditou o afastamento da seleção costa-riquenho, e não poupou nas críticas.

"A única coisa que fizeram foi insultar-nos. Um verdadeiro adepto de futebol é aquele que nos apoia nos momentos mais complicados. Mas a nossa cultura é assim, lamentavelmente. Espero que um dia mude", começou por dizer após a partida.

"Vimos isso neste jogo, eles marcaram-nos um golo e no seguinte a única coisa que os adeptos faziam era insultar-nos. Fico triste porque depois de um golo nosso celebram e abraçam-se, mas depois voltam a insultar-nos. Soa mal, mas esta é a realidade que nós vivemos como futebolistas", concluiu o guardião do PSG.