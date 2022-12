Avançado saiu antes dos 90 e assistiu desde o banco ao golo da vitória coreana e aos minutos finais de sofrimento do Uruguai, em procura desesperada pelo golo. No final, não evitou as lágrimas, que tinham sido de alegria no mítico duelo de 2010, nos quartos-de-final

Suárez chora copiosamente eliminação do Uruguai #sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #UEFA #FIFA #WorldCup #Qatar2022 #Uruguai #Gana pic.twitter.com/IRcB5uqWcQ - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) December 2, 2022