O "aprendiz" Richarlison conheceu o "mestre" Ronaldo na segunda-feira, após o triunfo da seleção do Brasil sobre a Coreia do Sul, por 4-1, e consequente apuramento para os quartos de final do Mundial. O jogador do Tottenham não escondeu a emoção e, mais tarde, ensinou mesmo a "dança do pombo" ao antigo internacional brasileiro. Veja os momentos nos "tweets" abaixo:

