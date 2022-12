Depay não esquece palavras de antiga estrela da NBA: "Cão que ladra não morde"

Charles Barkley havia dito que os Estados Unidos iriam "abrir uma lata de porrada" frente aos Países Baixos, dando a entender que seria um jogo muito desnivelado para os norte-americanos. Após a vitória neerlandesa por 3-1, Memphis Depay respondeu.

Os Países Baixos venceram no sábado os Estados Unidos por 3-1, garantindo a passagem aos quartos de final do Mundial'2022.

Antes da partida, a antiga estrela da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), Charles Barkley, mostrou-se muito confiante numa vitória tranquila dos Estados Unidos.

"Vamos ganhar aos Países Baixos. Vamos abrir uma lata de porrada. Garanto que os Países Baixos estão em sarilhos. Quero jogar com Espanha, Brasil, Fran... Bem, a França tem esse rapaz, Mbappé, que não é brincadeira. Mas vamos ganhar aos Países Baixos", asseverou no programa "Inside the NBA", do canal TNT.

Memphis Depay, avançado que marcou o primeiro golo dos Países Baixos diante dos norte-americanos, não esqueceu as palavras do antigo basquetebolista, escrevendo no Twitter: "Cão que ladra não morde".

Nos quartos de final do Mundial, os Países Baixos vão defrontar a Argentina.