Defesa impenetrável: Brasil entrou para a história após vitória frente à Suíça

O Brasil não permitiu qualquer remate à sua baliza nos dois jogos que disputou até agora no Mundial'2022.

O Brasil venceu esta segunda-feira a Suíça por 1-0, em jogo da segunda jornada do Grupo G, e garantiu o apuramento para os oitavos de final do Mundial'2022.

Depois do triunfo inaugural por 2-0 frente à Sérvia, que não conseguiu realizar qualquer remate à baliza de Alisson, o "Escrete" voltou a repetir a façanha diante dos suíços, entrando para a história dos Mundiais.

É que, tirando a França no Mundial de 1998, mais nenhuma seleção havia conseguido impedir qualquer remate adversário à sua baliza nas primeiras duas partidas realizados num Campeonato do Mundo.

O Brasil termina a participação na fase de grupos do Mundial'2022 na sexta-feira (19h00), diante dos Camarões, que empataram hoje 3-3 com a Sérvia.