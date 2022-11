Debandada a partir dos 70' e 67 732 espectadores num estádio para... 60 000

Equador venceu o Catar por 2-0 no jogo de abertura do Mundial'2022.

A incapacidade do Catar em fazer mossa na seleção do Equador [derrota da seleção do país anfitrião do Mundial'2022, 0-2, na abertura do Mundial] motivou uma debandada dos adeptos da casa a partir dos 70 minutos e, mesmo antes do apito final, as bancadas do Estádio Al-Bayt já se apresentavam bastante despidas.

Refira-se que a FIFA anunciou que 67 732 espectadores marcaram presença no duelo deste domingo, num recinto que, oficialmente, tem capacidade para... 60 000.