Darwin senta Cavani, Coates e Ugarte apontados ao banco na estreia do Uruguai

O Uruguai estreia-se no Mundial na quinta-feira, contra a Coreia do Sul

Os sportinguistas Coates e Ugarte devem arrancar no banco de suplentes na estreia do Uruguai no Mundial do Catar, esta quinta-feira. Destaque ainda para o facto de Darwin Núñez, ex-Benfica, atirar para o banco o experiente Cavani.

O Uruguai, recorde-se, está no Grupo H, de Portugal, que também esta quinta-feira entra em ação, contra o Gana.

Equipa provável do Uruguai: Rochet; Cáceres, Godín, Giménez e Mathías Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur e Arrascaeta; Núñez e Suárez.